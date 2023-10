Scooter contro auto. Ragazza in ospedale

Una ragazza è rimasta ferita in un incidente stradale accaduto intorno alle 8.30 di ieri nel quartiere Neghelli, a Orbetello.

La giovane era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento da parte della pattuglia della Polizia municipale che ha effettuato i rilievi, si è scontrato con un’auto. L’incidente è accaduto sulla strada regionale 440, che da Neghelli sale verso Orbetello Scalo, all’incrocio con viale Matteotti.

La ragazza è stata soccorsa dal personale dell’emergenza sanitaria che ha inviato un’ambulanza della Croce rossa. Soccorso anche il conducente dell’auto, entrambi sono stati portati nell’ospedale di Orbetello per accertamenti. Conseguenze più gravi però per la ragazza alla quale sarebbe stata diagnosticata la frattura ad una gamba.

In quel tratto di strada, purtroppo, non è raro il verificarsi di incidenti.