Scontro tra due auto Donna di 67 anni ferita

Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco dopo un violento scontro con un’altra vettura. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 di ieri su via Massetana, all’uscita di Follonica est. Molte le persone che hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi. Un’intersezione particolarmente pericolosa, dove anche in passato sono avvenuti incidenti anche gravi. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ed è al vaglio della Polizia municipale che ha effettuato i rilievi, nell’impatto una delle due vetture è carambolata fuori strada adagiandosi su un lato. Una donna di 67 anni è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita all’ospedale misericordia di Grosseto dalla Croce Rossa di Follonica per valutare le ferite riportate. Sul posto anche i vigili del fuoco di Follonica che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente. Altro incidente nella giornata di ieri in via Aurelia Nord a Grosseto. Una donna di 80 anni è stata portata in codice 2 all’ospedale di Grosseto.