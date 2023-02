Scontro tra due auto Coinvolte sette persone

Tragedia sfiorata all‘incrocio di Potassa ieri mattina, quando due auto, un’Opel Corsa e una Land Rover, sono entrate in collisione provovocando un incidente, che ha visto coinvolti, oltre ai conducenti dei due mezzi e un adulto, anche quattro ragazzini, sette persone in tutto. Le preoccupazioni maggiori sono state per le condizioni dei ragazzini che, con le autoambulanze della locale Cri sono stati subito trasferiti all’ospedale Misericordia di Grosseto, ma non sono in gravi condizioni. Sul posto è arrivata pure l’automedica con il medico a bordo, che ha prestato le prime cure ai passeggeri, che erano rimasti feriti. L’incidente è avvenuto proprio nel tratto della Vecchia Aurelia, nel punto esatto dove ha inizio la salita che supera l’arteria e la ferrovia prima di indirizzarsi verso l’altra rotonda, da cui è possibile prendere la Quattro corsie o imboccare la provinciale per Ribolla e Massa Marittima. Il rumore dello schianto è stato sentito anche da chi abita nella zona dell’incidente e i primi ad accorrere sono stati proprio gli abitanti del podere, che si trova a due passi da dove è avvenuto lo scontro.

Sul posto oltre ai mezzi della Cri, i Carabinieri che hanno fatto i rilievi, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale di Gavorrano. A causa dell’incidente si sono verificati rallentamenti al traffico, prima che mezzi specializzati rimuovessero dalla sede stradale le due vetture rimaste coinvolte in questo scontro, che per fortuna si è rivelato senza gravi conseguenze per chi era all’interno delle auto.