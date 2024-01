Scontro tra due auto all’alba. Ferite tre persone: due gravi

Un incidente stradale ha coinvolto due auto nel comune di Pitigliano, lungo la strada Maremmana. Tre persone di cui due, un uomo di 77 e una donna di 73 anni, sono stati trasportati in condizioni gravi ma non in pericolo di vita con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena, mentre un terzo ferito, un uomo di 41 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Pitigliano. Sono intervenute le ambulanze del 118 di Pitigliano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Altro incidente avvenuto nella notte scorsa sulla Statale Aurelia, ad Albinia. Intorno alle 22.40 di martedì sono intervenuti i soccorsi per un incidente con ribaltamento di un furgone. E’ stato soccorso un uomo di 38 anni, portato in codice 2 all’ospedale di Orbetello. Per lui tanto spavento e solo qualche ferita che sarà guaribile in pochi giorni. Intervenute le ambulanze di Orbetello e Albinia, vigili del fuoco e la Polizia stradale di Orbetello che si è occupata dei rilievi.