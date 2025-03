VOLLEY

Scontro playoff per le Invictagirls. Turno casalingo contro Tomei Livorno per l’Invicta femminile di serie D. Stasera alle 21 diciottesima giornata di campionato, con la formazione allenata dai tecnici Spina e Chiappelli che a Marina di Grosseto, al PalaMaroncelli, proveranno ad avere la meglio nel confronto con la squadra labronica. Impresa non facile, visti i pochi punti di differenza in classifica, fra le due squadre, che ambiscono entrambe a guadagnare punti per essere poi certe di giocare i playoff promozione. Le maremmane sono quarte con 36 punti contro i 35 delle avversarie e quinte nel girone. Entrambi i sestetti stanno cercando di ritagliarsi un posto nei play off. Nella gara di andata fu battaglia, con le giovani under dell’Invictavollyball, brava a spuntarla al quinto set, dopo oltre due ore di partita. Stasera sarà tutt’altra sfida, visto come la posta in palio pesa doppio, e un successo livornese varrebbe il sorpasso ad opera delle grossetane.