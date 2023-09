Scontro moto e bici Due feriti in ospedale

Un uomo e una donna sono stati trasferiti in ospedale dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Marina di Grosseto, in via Grossetana, nel primo pomeriggio di ieri. Nello scontro sono rimasti feriti una donna di 44 anni soccorsa dalla Croce rossa di Castiglione della Pescaia. La donna aveva traumi vari ed è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere caduta rovinosamente dalla sua bici perchè urtata dalla moto. Ferito anche l’uomo che era in sella alla propria la moto. Anche lui è stato portato in ospedale dalla Croce rossa di Grosseto. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia municipale. Adesso ci saranno da valutare le responsabilità dell’incidente ma pare chiaro che si tratta di uno scontro tra due mezzi che fortunatamente viaggiavano a bassa velocità. I due feriti sono trasportati al Misericordia di Grosseto in codice 2 e dunque non in pericolo di vita.