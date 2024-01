Scontro, ma senza feriti, alla rotonda del paese tra un’auto dei carabinieri e un furgone

A Manciano incidente stradale e ad avere la peggio è un’auto dei carabinieri. Scontro tra una pattuglia dei Carabinieri ed una auto. Alle prime luci dell’alba si è verificato un incidente stradale nel centro abitato di Manciano. L’incidente ha visto coinvolta una pattuglia del nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Pitigliano e un furgone citroen.

Ad avere la peggio è stata l’auto dei Carabinieri tamponata in pieno nella rotatoria del paese, che si trova in piazza della Pace. Fortunatamente nessun ferito. Alla guida del furgone un settantaquatrenne mancianese. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi. presente sul luogo dell’incidente anche una squadra di volontari del locale 118 e della Confraternita della Misericordia di Manciano.