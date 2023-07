Scontro fra due auto Giovani in ospedale

Una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 22 sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto poco dopo la mezzanotte fra domenica e ieri sulla Sp di Giannella. La ragazza era alla guida della propria auto e stava rientrando a casa dal lavoro quando – stando ad una prima ricostruzione – ha visto arrivare sull’altra corsia un’auto della quale il conducente aveva perso il controllo. Per evitare lo scontro frontale si è spostata sulla destra senza però poter evitare l’impatto laterale. I due sono stati soccorsi dal "118" (due ambulanze, da Monte Argentario ed Orbetello, oltre all’automedica della Asl) e trasferiti nell’ospedale di Grosseto in condizioni che per fortuna non apaprivano preoccupanti.

Soccorso anche un uomo di 62 anni che intorno alle 16.30 di ieri è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto sulla "Sp Perolla", nel comune di Massa Marittima. Per cause in corso di accertamento, l’auto che stava guidando è uscita di strada ribaltandosi.