Scontro auto-moto Ferito centauro

Ieri tre incidenti in Maremma che hanno coinvolto altrettanti motociclisti. In serata scontro tra un’auto e una moto a Orbetello Scalo. Il centauro ha riportato una frattura alla gamba e altri traumi, meno grave il conducente dell’auto. Nel pomeriggio sull’Aurelia Vecchia nella zona di Fonteblanda, un motociclista di 39 anni è infatti caduto per cause ancora da accertare. Il motociclista, da quello che è stato possibile ricostruire, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice 2 all’ospedale della Misericordia di Grosseto. Stava viaggiando nella sua corsia quando è caduto finendo nella fossetta laterale ferendosi in maniera lieve. Infine una caduta in moto ieri mattina anche a Grosseto. Un ragazzo in sella allo scooter è scivolato in una curva nella zona del Casalone riportando soltanto alcune escoriazioni. Non ha chiesto neppure l’intervento dell’ambulanza. Soccorso da alcuni automobilisti, infatti, si è rialzato e ha proseguito la sua marcia a piedi con il mezzo che non era in condizioni di essere messo in moto.