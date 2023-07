Scontro al bivio tra un’auto e un furgone : ferite cinque persone

Incidente stradale ieri mattina allo svincolo tra San Donato e la strada che procede verso Magliano in Toscana. Un pulmino è finito fuoristrada dopo essersi scontrato quasi frontalmente con un’auto. L’auto nell’impatto si è infilata sotto il furgone e all’arrivo dei soccorritori si è temuto il peggio. A bordo viaggiavano alcuni stranieri di origine pakistana che lavorano in campagna. Cinque le persone che sono rimaste ferite nell’incidente: si tratta di cinque uomini: due, di 59 e 25 anni, che sono stati trasportati in condizioni non serie (in codice 2) al Misericordia, tre in codice 1 (solo qualche ferita lieve) all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello.

Sono intervenuti l’ambulanza Misericordia di Albinia con un infermiere, l’automedica di Orbetello, ma anche l’ambulanza Croce rossa di Magliano in Toscana, la Croce Rossa di Orbetello, i carabinieri e i vigili del fuoco.