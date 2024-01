Scontri fra tifosi nel distributore sull’Aurelia

Un incontro casuale è stato sufficiente a fare scoppiare il caos. È nata da una fermata fortuita in un distributore sull’Aurelia a Pietrasanta la rissa avvenuta tra tra ultras del Grosseto (diretti a Seravezza) e alcuni tifosi di Massa. Uno scontro che non avrebbe causato feriti, ma che ha fatto molto scalpore, rimbalzando subito sui social. Erano circa le 11.30 di ieri quando nella stazione di servizio si fermano alcune auto di tifosi maremmani in trasferta. Pochi minuti dopo, però, nello stesso distributore si fermano altre auto con ultras questa volta massesi. Non ci vuole molto perché gli animi si scaldino. Tra le due tifoserie non corre buon sangue.

La situazione degenera presto: qualcuno afferra una bottiglia di vetro vuota e qualcun altro si sfila dai pantaloni la cintura, per usarla a mo’ di frusta dal lato della fibbia. È rissa: volano bottigliate, scudisciate, e poi calci, pugni. "E, infine, spuntano – secondo il racconto di qualche testiomone – anche spranghe e vengono accesi fumogeni".

Sono momenti di concitazione, alcuni passanti danno l’allarme con i propri telefonini chiamando il numero unico delle emeregenze 112. In totale sono una ventina i tifosi coinvolti negli scontri. Il parapiglia si arresta solo quando in lontananza si sentono suonare le sirene delle pattuglie delle Forze dell’ordine allertate dai passanti. Gli ultras rimontano sulle loro auto e si dileguano lungo l’Aurelia.

Intanto al distributore attivano le prime "gazzelle" dei carabinieri che hanno ascoltano le testimonianze dei presenti e non è escluso che abbiano acquisito i video delle telecamere di sorveglianza dell’area. Ora il rischio, per i tifosi coinvolti, è che scatti la denuncia per rissa e possesso di oggetti atti a offendere.