Scolmatore bloccato da dieci anni

ALBINIA (Grosseto)La maxiopera che dovrebbe risolvere gran parte dei problemi di esondazioni nella zona sud della provincia di Grosseto, nelle campagne di Albinia, è ferma nonostante se ne parli dal 2012, l’anno in cui un’alluvione a novembre uccise sei persone. Il progetto di quello che nelle intenzioni dovrebbe diventare uno scolmatore a Camporegio è rimasto impantanato nelle pastoie della burocrazia. L’opera da 30 milioni di euro (allora) non è ancora conclusa. La realizzazione di scolmatore e cassa di espansione per ridurre il rischio di esondanzione del fiume Albegna fu pensata all’idomani della tragedia del 2012, come detto, con progetto approvato nel 2014. All’opera partecipano Regione Toscana, Anas e Rfi. Lavori a bando nel 2018, aggiudicati nel 2019 e consegnati nel 2022. Nei giorni scorsi la ditta individuata da Anas per le opere di propria competenza avrebbe smantellato il cantiere (opere realizzate per circa il 60%), a seguito di una interdittiva antimafia. Ora ci si chiede chi porterà a compimento i lavori, dato che le altre due imprese individuate da Regione e Rfi non possono portare a termine le proprie opere.

Cristina Rufini