Sclerosi multipla. Progetto dell’Asl per l’assistenza

Con il progetto SMood migliora l’assistenza alle persone con sclerosi multipla. É stato presentato ieri a Siena da Asl Toscana Sud Est e da Aism. Il progetto SMood mira a garantire una presa in carico multidisciplinare delle persone con sclerosi multipla (SM) basata sulle logiche del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta). Con il Pdta sono stabilite delle procedure di collegamento e cooperazione tra i servizi che fanno parte della rete della sclerosi multipla. Sono inclusi tutti servizi necessari alla gestione del percorso di cura, dalla diagnosi in avanti. I servizi individuati sono chiamati collegarsi in modo organizzato tra di loro per garantire continuità e semplificazione nell’accesso alle cure di cui la persona ha bisogno.