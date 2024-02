Scippo in pieno centro, ladro si avvicina e ruba la borsa. Paura per una novantaduenne

Grosseto, 10 febbraio 2024 – L’hanno scippata nel cuore del centro storico di Grosseto. Una storia brutta che fa pensare, quella che arriva direttamente dal capoluogo maremmano. Il fatto è accaduto proprio nella zona adiacente alle Mura medicee. La donna, che ha 92 anni, era stata prima in chiesa, e poi, verso le 9, era andata a far colazione in un bar del centro storico di Grosseto e ha subìto uno scippo.

L’anziana signora, al momento in cui è stata derubata, si trovava da sola e non si esclude che l’uomo che poi l’ha scippata, avesse, precedentemente, seguito tutti i suoi movimenti. Verso le 10, camminando lentamente e appoggiandosi al bastone, la donna si è avviata verso la propria auto parcheggiata poco lontano, nello spazio disabili in piazza Socci. L’anziana, che per camminare usa un bastone, visto che non riusciva a tenere troppe cose in mano, ha appoggiato la borsa in mezzo alle gambe, come per proteggerla. In quel momento si è avvicinato un ragazzo che la stava seguendo. Da quello che ha raccontato l’anziana, il ragazzo era di nazionalità straniera.

Ben vestito ma con un chiaro accenno spagnolo. La donna ha cercato di rispondere ad una richiesta che tra l’altro non ha neppure ben capito e a quel punto ha visto il ragazzo che le ha afferrato la borsa e si è allontanato velocemente tra le auto parcheggiate.

Inutili le grida di aiuto e la richiesta di soccorso da parte dell’anziana che ha iniziato a chiamare qualcuno per denunciare il furto della borsetta. Ma nessuno si è avvicinato ad aiutarla anche perché, in quel momento, è non c’era nessuno. La donna, poi, ha preso coraggio ed è andata al bar più vicino. I titolari dell’esercizio pubblico hanno chiamato i carabinieri che nel frattempo sono arrivati e hanno iniziato le indagini sull’accaduto. Dello scippatore comunque nessuna traccia.