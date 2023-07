Scippo a Grosseto, Ladro sfugge a piedi, uomo in cella per due furti

Una donna è stata scippata ieri mattina mentre camminava in via De Amicis: il ladro è riuscito a strapparle l’orologio d’oro che aveva al polso e poi si è dileguato a piedi. Un passante ha provato ad inseguirlo, ma non è riuscito a raggiungerlo, probabilmente perché a poca distanza aveva un’auto con la quale si è allontanato definitivamente. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri.

Resta in cella, invece, Ibrahim Talbi, l’uomo di 39 anni arrestato venerdì scorso dal personale della Squadra mobile e accusato di essere l’autore di due scippi commessi ai danni di una donna di 88 anni e di un uomo di 76, in entrambi i casi rubando le collane d’oro che indossavano.

L’uomo, di fronte al Gip Marco Mezzaluna (nella foto), avrebbe anche ammesso le proprie responsabilità e ha provato a giustificarsi spiegando di trovarsi in una situazione difficile: senza lavoro, padre di un bambino e l’unico sostentamento che arriva dal lavoro della moglie. Ha detto che la famiglia non era più in grado di andare avanti.

L’uomo, in ogni caso, ha commesso i due scippi di cui è accusato in un periodo in cui era in libertà vigilata e il Gip, dopo aver convalidato il provvedimento di custodia cautelare, ha disposto che resti in cella.