Scippatore seriale. Incastrato e condannato

Condannato scippatore seriale che solo nel mese di maggio del 2021 aveva commesso tre scippi in due giorni. Dovrà scontare 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di carcere un 36enne grossetano che due anni fa aveva scippato donne, soprattutto anziane. Lo schema che cercava di seguire era sempre lo stesso da anni: rubava bici o scooter che poi li usava per inseguire le sue prede e derubarle. Dopo le denunce delle vittime i Carabinieri del Norm della compagnia di Grosseto sono riusciti a risalire all’uomo. Fondamentale l’aiuto delle telecamere installate in città che hanno catturato buona parte delle sequenze degli scippi e dei furti messi a segno. La ricostruzione degli scippi tramite le telecamere, con il sequestro e i riscontri del casco, dello zaino e l’individuazione fotografica da parte di chi lo aveva inseguito, recuperando la borsa, sono stati fatti dalla Squadra Mobile.