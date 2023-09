Scippa una donna in via Sardegna

Ha ripreso tutto con il suo cellulare perché allarmato dalle grida della donna. E’ accaduto tutto in un attimo: ieri intorno alle 14, tra via Sardegna e via Lucania a Grosseto, c’è stato uno scippo. Un uomo, da quello che sè visto poi dal filmato che in poche ore ha fatto il giro dei social, infatti si è avvicinato ad una donna che stava camminando sul marciapiede e le ha strappato la borsetta che portava a tracolla. La borsa è "volata" in terra e la donna è caduta, lo scippatore ha rovistato all’interno portando via il cellulare. la donna ha iniziato ad urlare dicendo che era stata scippata e le avevano rubato il cellulare. Lo scippatore ha iniziato a correre nonostante due uomini che passavano da lì hanno iniziato ad inseguirlo. Episodi analoghi sono stati segnalati anche in via Mameli e via Bolzano, nella mattinata di ieri. Non si esclude che si tratti della stessa persona. Sul posto è arrivata la Polizia che sta indagando sulla vicenda.