Sciopero di 4 ore del Conapo

Anche i Vigili del fuoco di Grosseto aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore proclamata dal sindacato Conapo per oggi, un fermo lavorativo dalle 9 alle 13. "Fra le motivazioni c’è l’inaccettabile ritardo nelle promozioni del personale e nei pagamenti degli scatti convenzionali per il quale chiediamo di anticipare i tempi per il futuro – dice Paolo Petri (nella foto) segretario provinciale del Conapo – la mancata comunicazione di notizie sulle date di assunzione di 654 unità del Corpo nazionale e il mancato adeguamento delle indennità per il lavoro notturno". Poi chiude: "C’è poi il problema delle carriere degli specialisti aeronaviganti, sommozzatori e nautici bloccate da troppi anni e i cui nuclei operano con difficoltà crescenti. L’azione di sciopero – chiude Petri – interesserà tutte le sedi del corpo nazionale dei Vigili del fuoco".