Sciopero, adesione massiccia. Nove pullman dalla Maremma: "Salari bassi, ora intervenire"

"Adesso Basta". E’ stato questo lo slogan che ha accompagnato migliaia di persone a Firenze alla manifestazione organizzata dalla Cgil e Uil. Il corteo, partito da piazza Indipendenza, ha visto le conclusioni in una strapiena piazza Santissima Annunziata (a migliaia non sono riusciti a entrare), dove sono intervenuti dal palco Paolo Fantappiè (segretario generale Uil Toscana), Francesca Re David (segreteria Cgil nazionale) e poi lavoratori, lavoratrici, pensionati e precari. Con loro erano in piazza i massimi esponenti delle istituzioni regionali e cittadine e della politica regionale.

Ben nove i pullman, di tutte le categorie di lavoratori, che sono partiti da Grosseto e che hanno preso parte allo sciopero colorando con striscioni e bandiere le vie del capoluogo. "Abbiamo fatto tutto questo per cercare di sollecitare il Governo ad alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici e lavoratori – ha detto Cristoforo Russo della Flp-Cgil Grosseto –. Non c’è alcuna risposta all’emergenza salariale: hanno annunciato “100 euro in più nelle buste paga“, hanno detto di vole “rilanciare la contrattazione collettiva“, ma non stanziano le risorse necessarie a rinnovare i contratti del pubblico impiego e a sostenere e detassare i rinnovi nei settori privati". L’adesione, anche in provincia di Grosseto è stata massiccia soprattutto nel comparto scolastico. Si parla addirittura di un 60% di adesioni.

"Le risorse alla scuola pubblica continuano ad essere tagliate – ha aggiunto Russo :– ma anche alle politiche sociali (casa, affitti, bollette, povertà), alla disabilità e non mettono nulla per la non autosufficienza e sul trasporto pubblico locale. Avevano promesso – chiude il sindacalista della Cgil – di ‘cancellare la Fornero’ e invece la confermano e la peggiorano: restringendo le già limitate misure di flessibilità in uscita".