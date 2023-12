Sciolto il nodo autorizzazioni. Ok allo sci sul versante senese

Il nodo delle autorizzazioni è stato sciolto, si potrà sciare anche sul versante senese dell’Amiata. La stazione invernale sarà aperta in entrambi i versanti. L’amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore ha completato il controllo della documentazione utile al rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo di impianti e piste. Le amministrazioni delle Terre Alte dell’Amiata (Castel del Piano, Abbadia San Salvatore e Seggiano) possono finalmente presentare la stazione sciistica Amiatina come un comparto unico regolato da linee guida comuni sia riguardo i titoli autorizzativi che riguardo le procedure gestionali dell’intera area sciistica. Ieri l’Ais ha ottenuto (in via ufficiale) le autorizzazioni. L’intera stazione Monte Amiata si presenta alla "partenza" delle vacanze di Natale con la certezza che appena le condizioni delle piste avranno un innevamento sufficiente, sia naturale o artificiale, tutto sarà aperto e funzionante. E’ opportuno chiarire che le autorizzazioni rilasciate al gestore dell’area montana senese sono corredate di prescrizioni, concordate con la stessa AIS, che sono state inserite per migliorare le condizioni gestionali dall’area allo scopo di poter dare un più "ampio respiro" sia agli utenti che agli operatori economici di tutta la montagna.