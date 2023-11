Sciarpa Tricolore a Bischeri, Procopio e Maceli

Nell’auditorium della Questura di Grosseto ha avuto luogo la cerimonia della consegna della "Sciarpa Tricolore" ai neo commissari del ruolo direttivo della Polizia: Paolo Bischéri, dirigente dell’Upgsp, il commissario Margherita Procopio, funzionario addetto alla Divisione Polizia Anticrimine e Franco Maceli, ora in quiescenza. Durante la cerimonia il capo della Polizia ha ringraziato i neo-funzionari per l’impegno profuso in oltre 30 anni di servizio, ed ha sottolineato "l’importanza per tutti loro di dover essere d’esempio per le nuove generazioni di poliziotti, in questa nuova veste". Il questore Antonio Mannoni ha voluto ricordare che essa "rappresenta un alto valore per i funzionari della Polizia, non soltanto perché simboleggia le delicate funzioni che vengono loro assegnate dalla legge, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce".