Schlein, bufera social I post offensivi rilanciati dal sindaco Lui: "Goliardia politica"

Per il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna si tratta di pura "goliardia, di ironia politica", mentre per Demetrio Cozzupoli, segretario dell’Unione comunale del Pd, si tratta "di un sindaco in evidente stato confusionale e che, come al suo solito, straparla". Nel mezzo c’è la neo segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, che secondo il primo cittadino "essendo multi milionaria non ha la minina idea di quali siano i reali problemi della gente, di quella che non arriva a fine mese". Ma quello che pare abbia irritato di più il popolo Dem è stata l’immagine postata ieri sui social dal sindaco che affianca il sorriso della Schlein a quello di un cavallo.

"Ma facciamola finita, non ci sono intenti offensivi – spiega Vivarelli Colonna –. Il mondo della politica è sempre più bizzarro e io stesso sono oggetto di battute e scherzi. Li subisco e li faccio, e li rifarò anche in futuro. E’ goliardia politica, casomai, perché ormai in questo mondo tutto è diventato eccessivo e nessuno ne è immune, basti guardare cosa subiscono e cosa scrivono anche i presidenti di altri Paesi del mondo".

Goliardia, dunque. Ma allora su Elly Schlein qual è il giudizio politico del sindaco? La risposta va dritta al bersaglio.

"Sono contento che sia stata eletta lei, anzi sono molto contento – dice Vivarelli Colonna –. E il motivo è molto semplice: con lei il Pd evaporerà, perché lei riuscirà a distruggerlo definitivamente. Con Bonaccini, che io stimo, il Pd aveva forse l’opportunità di rinascere, mentre con la Schlein prenderà la strada opposta, perché lei non ha proprio idea di cosa abbia bisogno la sinistra, quali siano i bisogni delle persone. Con la sua elezione il Pd si chiude quindi in una sinistra che porta argomenti e priorità che interessano solo ad una ristretta cerchia di persone e per questo, di conseguenza, avrà come esito la sua stessa fine. Io nei confronti della neo segretaria non ho proprio nulla di personale, figuriamoci. Anzi, lo ribadisco, sono contento che sia arrivata lei e non vedo l’ora di incontrarla e poterla abbracciare. Sarà l’occasione ideale per ringraziarla per quello che sono sicuro riuscirà a fare per il Pd: portarlo all’autodistruzione".

Di tutt’altro avvviso resta però Cozzupoli secondo il quale l’atteggiamento del sindaco altro non è, invece, che "un evidente sintomo di tensione verso un partito che ha dato una grande prova di democrazia e verso una segretaria eletta che, sicuramente, fa precipitare anche lui, insieme ad altri, nello stanzino degli arnesi superati della politica".