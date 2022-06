Grosseto, schianto in moto: muore a 31 anni

Grosseto, 6 giugno 2022 - Incidente mortale in provincia di Grosseto. Un uomo di 31 anni ha perso la vita sulla strada del Cipressino, all'altezza di Sant'Angelo Scalo nel comune di Cinigiano. Il 31enne era in sella alla sua moto e, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe scontrato con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 17. L'uomo è morto sul colpo. La strada è stata bloccata per permettere i soccorsi e i rilievi del caso.

Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso Pegaso che poi è ripartito senza il trasporto della vittima. Sono intervenuti anche i carabinieri di Castel del Piano per occuparsi dei rilievi.