Schianto contro l’albero Due donne ferite Una rimane incastrata

Altra giornata infausta, quella di ieri, per le donne alla guida sulle strade della Maremma. Una donna di 49 anni, abitante a Castell’Ottieri, una piccola frazione del Comune di Sorano, è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina a Sorano all’incrocio tra la strada provinciale 73 e un’altra strada che porta nella frazione di Montorio. La donna ha perso il controllo dell’auto (su cui viaggiava con un’altra donna) finendo contro un albero.

La donna è stata trasferita in gravi condizioni (codice 3) all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso. La squadra dei vigili del fuoco di Arcidosso e del distaccamento volontario di Sorano, ha permesso l’estrazione della donna che si trovava alla guida incastrata all’interno dell’abitacolo, che è stata quindi affidata ai sanitari presenti sul posto.

Presenti l’automedica e la Croce rossa di Pitigliano, la Misericordia di Piancastagnaio e i Carabinieri che si stanno occupando della dinamica. Bisogna infatti capire come l’auto sia finita fuori strada ed abbia sbattuto contro l’albero. Nell’auto c’era anche un cane che è rimasto illeso. Le due donne, che sembra si stessero recando al cimitero, comunque non sono in pericolo di vita.

L’altro incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 9.10 sulla strada provinciale della Follonata, nel territorio comunale di Manciano. Nell’incidente d’auto è rimasta ferita una donna di 64 anni. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza Misericordia di Manciano, la Polizia municipale e i carabinieri che si stano occupando della dinamica. La 64enne è stata trasferita in codice 2 al Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni non sarebbero gravi anche se è rimasta ricoverata al Misericordia per accertamenti. Venerdì altre due donne erano rimaste gravemente ferite in due distinti incidenti stradali sulle strade della zona nord della provincia di Grosseto: più grave una donna anziana che lotta sempre tra la vita e la morte all’ospedale Cisanello di Pisa dopo essere rimasta gravemente ustionata: la sua auto si è incendiata dopo essersi ribaltata.