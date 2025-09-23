Navicella spaziale? No, barca dal design visionario ispirata ai viaggi nel cosmo

Porto Ercole (Grosseto), 23 settembre 2025 - Una particolare imbarcazione nella marina di Porto Ercole è stata fotografata da Piero Buselli, per Artemare Club. Un mezzo apparso sabato pomeriggio in acqua tra le barche che sembrava una navicella spaziale, ma era una delle imbarcazioni di Lazzarini Design Studio. E' solo una delle tante barche avveniristiche che anche in questa stagione si sono affacciate di fronte alle coste toscane. Gioielli di design assoluto, che fanno sognare i tanti turisti che le ammirano sui moli in cui approdano.