"Scempio gravissimo alla sughera di Senzuno"

"Il Comune nell’estate del 2022 dichiarava che voleva tutelare l’albo degli alberi monumentali. Mi chiedo a che cosa sono servite queste promesse osservando come è stata ridotta la quercia sughera di viale della Repubblica a Senzuno". Inizia così Giorgio Cabras, ambientalista e follonichese. "Alcuni decenni fa – aggiunge – una telefonata mattutina avvertì i Verdi di Follonica che operai armati di motosega si aggiravano intorno alla sughera di viale della Repubblica; messi in allarme ci precipitammo dopo aver informato la Forestale e riuscimmo così a fermare ogni tipo di scempio. Oggi non ce l’abbiamo fatta. Dopo aver visto ciò che è stato fatto alla sughera di Senzuno abbiamo controllato l’elenco delle piante di interesse monumentale e abbiamo scoperto che nell’albo regionale ci sono il Cipresso di Monterey, il Ginko alla Forestale, il platano del Parco della Petraia e il fico del Casello Idraulico di via Roma. La Sughera di via della Repubblica, come promesso dall’assessore, non c’è".