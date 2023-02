Scavano alla foce del Cervia Ma non hanno autorizzazione

L’ufficio marittimo della Guardia Costiera di Follonica è intervenuto nei giorni scorsi al Canale Cervia vicino a Pratoranieri: durante le attività di controllo è stato infatti rilevato la presenza di alcune attività di scavo, nella parte di sbocco a mare del canale che erano state commissionate dall’associazione di vela che "lavora" proprio in quella zona. Lavori che erano comunque stati programmati nel tempo anche perchè quella zona annualmente ha problemi di risacca del mare e si formano delle secche che non permettono alle barche di uscire. Ci sono state dunque violazioni effettuate dalla ditta che stava effettuando le attività per il Club Follonichese della Lega Navale, ovvero degli scavi. L’attività è stata dunque immediatamente fermata con un sequestro amministrativo effettuato dallo stesso ufficio per attività di dragaggio della foce del fosso in assenza di specifica autorizzazione, che tra le altre cose deve essere rilasciata dalla Regione Toscana. L’altra violazione che è stata riscontrata riguarda il materiale escavato: è stato infatti depositato sull’arenile libero, alla destra idraulica dello stesso corso d’acqua. Si tratta di una pratica vietata dalla legge, dal momento che il materiale potrebbe creare problemi di tipo ambientale. La situazione sarà dunque ripristinata nel più breve tempo possibile.