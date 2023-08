Scatta l’allarme Aurelia Antica evacuata

Un guasto a un tubo ha fatto partire l’allarme antincendio a polvere e il personale e i clienti presenti sono stati costretti a uscire: è successo ieri pomeriggio, intorno alle 17, a Grosseto, in un ristorante all’Aurelia Antica, interno a un centro commerciale.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la polizia: non si sono registrati incidenti, nessuno, tra coloro che si trovavano all’interno, ha necessitato di soccorsi, anche se la sirena dell’allarme ha suscitato un po’ di timore, in particolare all’inizio, quando non era ancora chiaro quello che stesse succedendo.

Dopo l’evacuazione e i controlli sono iniziate le operazioni di pulitura e asciugatura degli spazi.

Il centro commerciale è quindi stato chiuso, mentre il cinema Aurelia Antica è rimasto regolarmente aperto.