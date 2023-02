Scatta "Fernweh" Mostra di Biersack

Inaugurazione oggi alla Galleria Spaziografico di Massa di "Fernweh", la mostra personale di Bertram Biersack. La mostra rimarrà aperta fino al 16 di marzo con orario 16.30-19. Bertram Biersack presenta in questa personale una serie di opere incisorie e di tele lavorate ad acrilico che raccontano la sua Fernweh. Difficilmente traducibile, Fernweh è una parola tedesca che ha come significato "nostalgia della lontananza" e descrive il desiderio di lasciare la quotidianità conosciuta per aprirsi al vasto mondo esterno. Per rappresentare questo suo sentire, Biersack sceglie come testimonial i Rikbaktsa, una popolazione che vive in alcuni villaggi nel Mato Grosso. Preziosi come la foglia oro usata per alcune delle opere esposte, i Rikbaktsa e il loro modo di vivere da sempre sono il sogno di una vita serena, fatta di agricoltura e di caccia.