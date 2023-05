Scatta "Diventa socio della Proloco" Al via la campagna per "sostenitore"

"Inizia l’avventura! Diventa sostenitore della pro loco" Questo il claim della campagna associativa 2023 dell’associazione pro-territoriale delle frazioni balneari del Comune di Grosseto. Partita già da diverse settimane, i risultati fanno ben sperare: già tante persone si sono avvicinate alla Pro Loco e hanno sottoscritto la tessera che ha un costo simbolico di 15 euro e anche molte aziende stanno decidendo di contribuire a vario titolo alle iniziative proposte e quelle in cantiere. "Nel mese di febbraio – racconta Loretta Teresini, presidente della Pro Loco – abbiamo rinnovato il Consiglio e da subito si sono visti i frutti del lavoro di sensibilizzazione svolto negli anni passati: nove i consiglieri eletti, provenienti principalmente dalle realtà economiche più rappresentative delle due frazioni, che hanno dato vita a un direttivo motivato ed entusiasta. In linea con le scelte del consiglio precedente, ma con un team più nutrito, abbiamo avviato un lavoro di progettazione su vari fronti servendoci dell’aiuto di professionisti esterni per la parte puramente artistica e tecnico-organizzativa. La finalità che il direttivo si è data, è quella di strutturare un programma di attività che abbia le caratteristiche di essere ciclico".