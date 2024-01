Scatola nel cassonetto. Dentro c’era una gatta

Ancora una brutta storia che riguarda gli animali, anche se fortunatamente questa ha avuto un lieto fine. Si tratta di una dolce gattina che ieri è stata trovata in zona Campone a Porto Santo Stefano dentro un cassonetto dei rifiuti in una scatola sigillata. La gatta è stata consegnata dall’associazione Amici di Bobi, in attesa di trovare chi se ne prenda cura. "Miagolava disperata – raccontano le volontarie dell’associazione –, quindi per fortuna si sono accorti di lei. Si tratta di una femmina, tigrata, di circa sette mesi con un collarino azzurro. Le persone che l’hanno trovata l’hanno liberata dalla scatola. Cerchiamo urgentemente chi la possa adottare". Qualcuno ipotizza che si possa trattare di un gesto nei confronti di qualcuno, dato che aveva un collarino, oltre che di una cattiveria per la piccola gattina. E non si tratta purtroppo del primo episodio simile accaduto all’Argentario, dove negli anni passati sono stati trovati cuccioli di gatti e di cani abbandonati negli scatoloni vicino a cassonetti.