"ScArti sotto le stelle a Massa Marittima con Rodolfo Lacquaniti"

La notte illumina il sentiero artistico disegnato da Rodolfo Lacquaniti per "La Biennale dello Scarto" 2022-2024 nel centro storico di Massa Marittima. Un percorso a tappe durante il quale l’artista darà voce alle sue opere, accompagnato dalle guide della Cooperativa Zoe che condurranno il pubblico alla scoperta di Massa Marittima. Tre appuntamenti speciali sotto le stelle, tra racconti, poesie e riflessioni. Nel centro storico di Massa Marittima l’arte contemporanea dialoga con l’illustre passato artistico medioevale della città. Sarà possibile fare questa esperienza martedì 1° agosto, alle 21.30, con ritrovo in piazza Garibaldi; mercoledì 23 agosto alle 21.30 e sabato 8 settembre, alle 21. Il ritrovo è sempre in piazza Garibaldi al museo "Camporeale". Poi le tre visite guidate prenderanno avvio dalle Fonti dell’Abbondanza, proseguiranno in piazza Garibaldi e in piazza Cavour, davanti alla casa natale di San Bernardino. La passeggiata terminerà nel chiostro.