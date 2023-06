"Scarlino Sailing Week" Spettacolo tra le onde

Cala il sipario sulla 52^ Super Series Scarlino Sailing Week. La Marina di Scarlino ha ospitato per una settimana undici team di altissimo livello agonistico, in rappresentanza letteralmente di tutto il mondo, regalando una settimana di grande vela, alla presenza dei più celebri velisti di fama mondiale. Il circuito 52 "Super Series" non è nuovo nelle acque di Maremma, trattandosi della quarta volta che ha scelto le brezze del golfo, dopo nemmeno otto mesi dall’ultima visita, nel settembre 2022. Una settimana di clima estivo e vento termico dai quadranti occidentali ha permesso la disputa di tutto il programma, ovverosia 10 prove, al termine delle quali si è riconfermato il team Provezza disputata a Saint Tropez. Straordinaria l’eterogeneità dell’equipaggio vincitore, che schiera atleti provenienti dalla Turchia, Argentina, Italia, Nuova Zelanda e Spagna, con il celebre Hamish Pepper alla tattica e Nacho Postigo nel ruolo di navigatore.