Scarlino Oltrecielo. Identità femminile al centro di tutto

Inizia un nuovo capitolo della rassegna culturale "Scarlino Oltrecielo" promossa dal Comune di Scarlino in collaborazione con Maurizio Vanni, museologo, storico dell’arte, docente di Museologia all’Università di Pisa e la sua start up Omina. E’ tempo di parlare di "Identità al femminile": da venerdì a domenica nel centro urbano capoluogo, e non solo, ogni pomeriggio sono in programma talk, mostre, presentazioni di libri, laboratori didattici, reading narrativi e performance teatrali.

Ogni evento è ad ingresso gratuito) e si parte venerdì in Comune sarà inaugurata "War – Women art revolution", una narrazione visiva sull’arte femminista degli anni ‘70, a cura del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura Dalle 15 alle 16, sempre in sala consiliare, è in programma la presentazione di due libri in collaborazione con la libreria Mondadori di Grosseto. Maurizio Vanni dialogherà con Emilio Giovanneschi autore di "Storie di donne. L’inconscio verso l’eros", mentre Letizia Stammati invece introdurrà Maria Modesti, autrice di "Nel segno del destino". Dalle 17 alle 18 Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse di Grosseto, e Maurizio Vanni parleranno de "La donna nella storia dell’arte. Dalla conquista della libertà espressiva all’avanguardia femminista degli anni Settanta". Dalle 18.15 alle 19.15 è prevista una tavola rotonda, "Confluenze di genere, riflessioni sul pianeta donna". Per tutto il pomeriggio ci saranno anche gli stand enogastronomici a cura dei negozi e ristoranti del borgo. Sabato gli incontri saranno introdotti dalla musica della "Second line street band": la marching band sarà al Puntone alle 10.30, a Scarlino Scalo alle 12 e nel borgo alle 14.30. Alle 15 in sala consiliare presentazione di due libri. Michela Panigada dialogherà con Giovanna Ballerini autrice de "L’ombra dell’albero dei kaki"; Cristina Caporali invece presenterà Maura Zamola, autrice di "Donne caparbie. Donne che hanno cambiato il mondo". Alle 15.30 in biblioteca saranno protagonisti i bambini dai 6 ai 10 anni: Marta Ferri si occuperà del laboratorio didattico "Sogni di ogni genere".