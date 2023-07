Scarlino, accordo tra RSU, sindaci e Venator, ora la Regione deve muoversi

"Lo scorso 21 giugno è stato sottoscritto un documento d’intesa che è stato condiviso e sottoscritto dalla Rsu aziendale, da tutti i sindaci del comprensorio e dalla provincia di Grosseto, assieme ai manager locali della Venator, per trovare la soluzione al superamento dell’attuale crisi produttiva e alla chiusura dell’impianto che produce biossido di titanio di Scarlino. Adesso occorre che la Regione toscana finalmente si muova, e firmi le autorizzazioni per le concessioni temporanee per lo stoccaggio dei gessi rossi". Inizia così Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia. "Se è vero, come riporta un documento delle Rsu locali, che l’Ad di Venator ha confermato la volontà del gruppo di continuare ad operare a Scarlino – chiude Rossi –, e non si vuole cancellare dalla zona nord della provincia di Grosseto. Ben venga l’incontro programmato in Regione venerdì, ma è altresì opportuno che si metta definitivamente nero su bianco alla concessione".