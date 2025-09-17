Scaramelli presenta Casa riformista: "Sanità e infrastrutture le priorità"

Riparte da quello che ha fatto con Eugenio Giani. Per tutta la Toscana. Con idee nuove e una legge in cantiere. Stefano Scaramelli, capolista della lista "Giani Presidente Casa riformista", alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre per la circoscrizione di Grosseto, ieri mattina ha iniziato il suo cammino dal centro storico del capoluogo maremmano. "Sono a disposizione per proseguire nel lavoro svolto insieme al presidente Eugenio Giani - ha iniziato Stefano Scaramelli - Sono qui e ci metto la faccia, come ho sempre fatto, per rivendicare il lavoro svolto. E soprattutto aver la possibilità di portarlo avanti. Grosseto e la sua gente mi hanno chiesto di ripresentarmi in questo collegio e, insieme a Siena ho risposto presente". Dietro di lui una serie di forze politiche di centro sinistra. "Questa lista dà forza al centro sinistra maremmano - aggiunge - che rimane in maggioranza in città e anche in provincia. Mi piace dire che siamo un porto aperto, ovvero siamo pronti ad accogliere chiunque abbia idee riformiste".

Scaramelli poi inizia con la sua proposta: "Sul mio tavolo c’è una legge pronta per le città del mare - annuncia - il turismo determina ricchezza e dunque dobbiamo cercare di dare misure speciali a tutti quei posti che possono sfruttare il mare come ricchezza. Riequilibrare la presenza turistica in tutti i mesi dell’anno deve essere la nostra forza per cercare di rendere le città di mare autosufficienti e appetibili ad un turismo diverso. Che va attratto. Non dimentico le infrastrutture, soprattutto in questo territorio molto carenti, ma anche l’agricoltura e la sanità, il nostro fiore all’occhiello nonostante qualcuno cerchi di dire il contrario. L’allargamento dei distretti sanitari deve essere una delle nostre prime priorità il giorno dopo la nostra riconferma".

Sull’alleanza con i Cinque stelle usa pochi giri di parole: "Senza dubbio possiamo dire che ci sono dei candidati scomodi, ma l’allargamento della coalizione non può che essere un bene da sfruttare. Più forze politiche ci sono e anche molto eterogenee, migliore potranno essere i confronti costruttivi - aggiunge Stefano Scaramelli - Lavoriamo insieme per dare a questa Regione un futuro sempre migliore". Della lista fanno parte Italia Viva, Più Europa, Psi, Repubblicani e liste civiche. "Tra la realtà e le promesse c’è differenza, soprattutto in campagna elettorale - ha concluso Valerio Pizzuti, presidente provinciale di Italia Viva che appoggia Scaramelli - Siamo con Stefano Scaramelli perchè è una persona abituata a dire la verità e a mantenere le promesse".