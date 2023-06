Scappa con la droga Preso e arrestato

Era ai giardinetti della chiesa di Santa Lucia quando ha visto la Volante della Polizia: ha iniziato a correre, facendo così insospettire gli agenti che hanno iniziato a inseguirlo. Una fuga che è durata poco: durante la corsa l’uomo, un 38enne di origine nordafricane, ha gettato diversi involucri contenenti droga e un bilancino di precisione. La droga è stata poi recuperata. L’uomo è stato quindi arrestato e ieri mattina si è celebrato il processo per Direttissima in tribunale. Il giudice Marco Bilisari ha disposto il divieto di dimora in provincia di Grosseto. L’uomo, durante la fuga, si era disfatto di 8 involucri che contenevano eroina, 6 di cocaina e 2 di hashish. Droga che era pronta per essere spacciata. In pratica aveva 20 grammi di stupefacenti.

L’arresto è stato convalidato e il processo si è concluso con un rinvio e l’applicazione del divieto di dimora nella provincia di Grosseto.