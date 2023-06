Scansano, Sindaca Ginesi denuncia silenzio della Regione Toscana

"Sono passati tre mesi e la pazienza è davvero finita, è arrivata l’ora di denunciare il silenzio imbarazzante e preoccupante della Regione" Toscana. Inizia così Maria Bice Ginesi, sindaca di Scansano, in merito ai progetti di ricerca geotermica nel suo Comune. Era marzo, si ricorda, quando Ginesi chiese "un incontro urgente" alla Regione per avere "risposte chiare, esaustive e definitive". A distanza di tre mesi, si spiega ora dal Comune, "da Eugenio Giani, Monia Monni, Leonardo Marras, Stefania Saccardi e Antonio Mazzeo, destinatari della richiesta di incontro, non è arrivato nessun appuntamento malgrado diversi solleciti". "Ribadisco - dice Ginesi - abbiamo aspettato anche troppo. Esigiamo risposte, pronti a manifestare tutta la nostra preoccupazione e rabbia". La vicenda, nella nota diffusa dalla sindaca, viene definita "kafkiana: la Regione ha definito tutto il territorio di Scansano, come Magliano, ‘non idoneo’ allo sfruttamento della risorsa geotermica" per la sua economia basata "su produzioni agricole e alimentari di pregio e un turismo che attorno ad esse ruota. Ma, in virtù di un regio decreto del 1927 sulla ricerca mineraria ha ‘dovuto’ concedere tre permessi, due a Scansano, uno a Magliano, per pozzi profondi 3500 metri, molto invasivi e costosi". "Ma - si chiesero e chiedono Consiglio Comunale tutto, Comitato Sos Geotermia e realtà produttive - è pubblica utilità portar via ai proprietari, che tanto vi hanno investito in denaro e lavoro, terreni seminativi, uliveti e persino un vigneto? Lo è prevedere lo scavo di due pozzi di captazione a sito per garantire l’acqua necessaria alle perforazioni? Lo è il rischio di sismicità indotta dalle prove di produzione, a due passi dal Castello di Montepò dell’anno mille?".