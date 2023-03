Scambio di droga Coppia arrestata

Uno scambio di droga avvenuto in strada, due persone arrestate, una terza che è riuscita a dileguarsi, oltre un etto di cocaina sequestrata insieme a denaro in contante e un bilancino di precisione.

E’ questo l’esito di un intervento compiuto dal personale della Guardia di finanza e da quello della Polizia municipale sabato intorno alle 20.30 in via Parini. Tutto è nato quando è arrivata una coppia (una ragazza di 23 anni e il marito, poco più grande) che poco dopo è stata raggiunta da un altro ragazzo che ha consegnato alla giovane un pacchetto che lei ha infilato velocemente sotto al giubbotto. Finanzieri e agenti della Municipale si sono avvicinati per un controllo e all’inizio tutti hanno negato di avere con sé droga. Poi però l’uomo che aveva consegnato il pacchetto è fuggito e la coppia, quindi, è stata bloccata. La ragazza ha consegnato la cocaina e nella perquisizione domiciliare è stato trovato il bilancino di precisione e materiale per la preparazione delle dosi. I due sono stati arrestati.