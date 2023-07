"Saturnia Film Festival", seconda giornata a Manciano e Rocchette di Fazio con Mangiasciutti

Sarà Gianluca Mangiasciutti l’ospite speciale della seconda giornata al "Saturnia Film Festival", l’evento itinerante dedicato alla cinematografia d’autore presieduto da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande. Stasera alle 21 l’autore applaudito a Venezia e ai Nastri d’Argento sarà nella piazza di Rocchette di Fazio per raccontare al pubblico il suo ultimo lavoro "L’uomo sulla strada", in programma nella sezione lungometraggi, in dialogo con il critico cinematografico Francesco Del Grosso. Il film è la storia di Irene (Aurora Giovinazzo), che nella vita deve fare i conti col senso di colpa per non essere riuscita a identificare il pirata della strada che uccise suo padre quando lei aveva appena 8 anni. Cresciuta, la ragazza inizia a lavorare nella fabbrica di Michele (Lorenzo Richelmy), che il caso voglia sia proprio l’uomo alla guida di quell’auto. La proiezione sarà anticipata, alle 19, da un aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici per le vie del borgo. A seguire spazio al cortometraggio: si parte con "7lbs 8oz" della regista sud coreana Yoo Lee, vincitore del premio Miglior Film d’Animazione alla 30esima edizione del Florida Film Festival 2022. La protagonista è una donna che ha da poco avuto un bambino e che si trasferisce in uno storico quartiere del New Jersey. I suoi nuovi vicini di casa le faranno capire il vero valore della comunità, mettendo in dubbio i suoi pregiudizi. Si prosegue con "Il barbiere complottista" di Valerio Ferrara, la storia di un barbiere di un quartiere popolare. E ancora, "Bear" di Nash Edgerton: le avventure di Jack, un ragazzo che si spinge sempre troppo oltre e che sta organizzando una sorpresa alla sua ragazza.