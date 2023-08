Saturnia Festival a Manciano: al via la 18esima edizione con "L'Usignolo"

Pronto per il via un appuntamento divenuto oramai tradizionale nell’estate maremmana, ovvero il "Saturnia Festival", arrivato alla diciottesima edizione. Come in tutte le edizioni precedenti il filo conduttore della programmazione sarà lo stretto contatto con il pubblico che si raccoglierà intorno agli esecutori nella splendida cornice di piazza Vittorio Veneto. Il programma parte dalla contaminazione tra generi cui ci condurrà il concerto a fiato L’Usignolo (La traviata ballabile) per proseguire venerdì con i classici del maestro Fio Zanotti che in prima persona ci guiderà attraverso gli oltre 40 anni della sua strepitosa carriera. Mercoledì 30 agosto e il 2 settembre due concerti che la giovane orchestra della Filarmonica Ponchielli dedica a 3 secoli di capolavori musicali e, per concludere il Festival, il 3 settembre la Banda della Filarmonica Ponchielli racconterà in musica i capolavori del cinema, in una festa conclusiva in cui non mancheranno coinvolgenti sorprese. Il "Saturnia Festival" continua così la sua tradizione, quella in cui l’alta qualità dei programmi e delle esecuzioni musicali si fonde con l’atmosfera rilassata di una serata di fine estate, dando così vita ad una vera e propria festa della Musica e del "bello". Tutti i concerti si svolgeranno alle 21.30.