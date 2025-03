Sassate contro gli agenti. Paura nella pineta di Ponente. Denunciato uno straniero

FOLLONICAIeri mattina un uomo di nazionalità straniera è stato identificato e denunciato dalla polizia municipale per minaccia e danneggiamento aggravato e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza. Da qualche giorno, infatti, al Comune di Follonica arrivavano segnalazioni della presenza di bivacchi nella pineta di Ponente, oggi ne è pervenuta un’altra, sempre legata allo stesso individuo, e questa volta – al momento dell’arrivo degli agenti nel parco cittadino – l’uomo ha lanciato un sasso contro il mezzo della Municipale, colpendolo. E’ stato quindi identificato e denunciato alla Procura e dovrà rispondere di danneggiamenti. Erano alcuni giorni che al Comune arrivavano segnalazioni di schiamazzi, non solo dello straniero denunciato, ma anche di altre persone che erano effettivamente un po’ su di giri.

"Ringraziamo gli agenti della Polizia municipale e il comandante Paolo Negrini per il loro prezioso intervento. Sono intervenuti davvero in maniera veloce – affermano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti - grazie all’aiuto dei nostri agenti stiamo monitorando con attenzione alcune situazioni presenti sul territorio, legate a episodi di degrado. L’obiettivo è, con una presenza costante, scoraggiare bivacchi all’interno della città".

Nei prossimi giorni la Polizia municipale, con apposite turnazioni, cercherà di controllare anche altre zone della città che nelle ultime settimane sono state teatro di atti di vandalismo e schiamazzi notturni. Molte le segnalazioni arrivate anche nei giorni scorsi da alcuni turisti che stanno iniziando a fare capolino in città in vista della Primavera imminente.