Saranno abbattuti cinque pini all’interno dell’ex deposito dell’Aeronautica militare. I tecnici del Comune hanno eseguito un sopralluogo per verificare lo stato di alcune piante situate nel territorio, in cui sono stati individuati quattro pini domestici e un pino d’Aleppo che recano danni alle strutture presenti. Necessario quindi un intervento di abbattimento delle piante in questione, che avverrà nel prossimo periodo, per evitare che gli alberi possano causare un pericolo anche per le persone oltre che per gli edifici. La progressiva apertura dell’ex Aeronautica, con un nuovo varco che gli operai stanno aprendo in questi giorni, va avanti. Presto sarà possibile parcheggiare nell’area, mentre alcune strutture saranno utilizzate da gruppi e associazioni in maniera provvisoria, nell’attesa che avvengano interventi più importanti.