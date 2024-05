Sara Rattaro, incontro alla Proloco

Oggi alle 18.30 nel chiostro della Proloco Sara Rattaro (nella foto) presenta il suo ultimo libro "Io sono Marie Curie". L’incontro è organizzato dalla libreria Mondadori di Corso Carducci in collaborazione con la Proloco.

Sara Rattaro, 49 anni, genovese, è laureata in Biologia e in Scienze della comunicazione, ha frequentato il master in Comunicazione della Scienza "Rasoio di Occam" a Torino prima di essere assunta come informatore farmaceutico. Coltiva da sempre la passione per la scrittura, le sue storie si ispirano ai racconti delle persone che incontra.

"Attraverso la penna di Sara Rattaro – dicono gli organizzatori –, la figura di questa donna prodigiosa giunge fino a noi per portare il suo messaggio necessario e potentemente contemporaneo in ogni ambito e sfera dell’oggi: indossate il vostro coraggio e sfidate il mondo. È possibile. Tutte possiamo essere Marie Curie".

Con l’autrice dialogherà Laura Cutini, dottoressa biologa. Nel libro si ripercorre quindi la vita di Marie Curie partendo dal 1894, mentre era immersa nelle intricate ricerche per la sua seconda laurea in Matematica, dopo aver conseguito quella in Fisica. E’ in quel momento che si imbatte in Pierre, un animo affine in grado di decifrare la sua mente complessa. Alla fine della presentazione sarà offerta una piccola degustazione di vini. Ingresso libero.