"Sant’Andrea, un’eccellenza" D’Urso chiude le polemiche "Oltre nove i milioni investiti"

Ammonta a oltre 9 milioni e mezzo di euro la somma dell’investimento che la Asl Toscana sud est ha stanziato per una serie di interventi al Sant’Andrea. Terminati i lavori di ristrutturazione dell’ala est e i locali all’ingresso dell’area TC, per un totale di 910mila euro, sono in fase di conclusione anche quelli che interessano l’ala ovest del primo piano, verosimilmente entro il mese di luglio 2023. Già in progetto la realizzazione di 10 posti letti dedicati all’ospedale di Comunità, ovvero il servizio territoriale di cure intermedie, che vanno ad aggiungersi ai 3 giá presenti, così come l’adeguamento sismico della struttura, che partirà nei prossimi mesi, pari a un totale di quasi 8 milioni di euro. "Siamo consapevoli – ha detto il Dg D’Urso – del momento di difficoltà a reperire personale sanitario che ormai da anni interessa l’intero paese. La direzione ha messo in campo ogni risorsa possibile per potenziare l’organico al Sant’Andrea, come ha dimostrato con la recente delibera di assunzione di circa 100 infermieri. Da maggio scorso, sono stati assunti 7 infermieri e uno entrerà in servizio dal prossimo 1 settembre. Passi in avanti anche sul fronte della dotazione tecnologica per cui già nel 2022, circa 250 mila euro sono stati destinati per 3 ecografi, 3 defibrillatori, una colonna artroscopica, uno spirometro con cabina pletismografia e un frigorifero". Poi D’Urso chiude: "Per quanto concerne le prestazioni, da evidenziare, secondo i risultati Mes, il sistema regionale di valutazione delle strutture, che l’area Chirurgica annovera la migliore performance a livello aziendale per tempi di attesa rispettati. Buona anche la performance dell’Area Medica. Aumentano gli interventi chirurgici, in tutte le specialistiche (Chirurgia generale, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Terapia intensiva, Dermatologia) e la complessità dei casi: 2.356 nel 2022, a oggi già a quota 1.461, con una proiezione a fine 2023 di circa 3000 interventi. Trend simile quello dell’attività ambulatoriale, intesa come visite specialistiche, che vede un incremento rispetto al 2022 passando da 50.373 a 55.961 (previsione calcolata sui primi 5 mesi)".