"Sant’Andrea, serve subito più personale"

Rispetto al dibattito sulla eventuale riorganizzazione della sanità territoriale, aperto in questo periodo dalla raccolta di firme dell’associazione "Fare", finalizzata alla istituzione del distretto Socio Sanitario delle Colline Metallifere, l’Unione Comunale del Pd di Massa concentra la propria attenzione sull’ospedale S. Andrea. "Si assiste da alcuni mesi ad una situazione di difficoltà che è legata principalmente alla carenza di risorse umane e ad un conseguente assottigliamento dei servizi con un sempre maggiore accentramento dell’attività su Grosseto – scrive il Pd – E’ assolutamente necessario prevedere una nuova organizzazione che riattribuisca al S. Andrea il ruolo di presidio ospedaliero al pari dell’ospedale di Orbetello, con dotazioni definite in termini di risorse e di personale. Solo in questo modo potrà essere garantita dignità e futuro".