Santa Fiora in Musica, giù il sipario Finale con il botto per la kermesse C’è il Quartetto di Fabrizio Bosso

Si chiude questa sera il cartellone dei concerti del Festival Santa Fiora in Musica e a salire sul palco dell’auditorium della Peschiera sarà Il Quartetto di Fabrizio Bosso che renderà omaggio al genio musicale di Stevie Wonder. L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo unico della tromba di Fabrizio Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e irripetibile questo concerto.

Il repertorio prevede alcune delle canzoni più significative di Wonder, attingendo a un repertorio molto ampio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni ’60 fino all’ultima pubblicazione del 2004. Non mancherà ovviamente Overjoyed, pubblicato come singolo su tutte le piattaforme digitali e che anticipa il nuovo album in uscita a fine settembre per Warner Music. È un Fabrizio Bosso "felicissimo di interpretare la musica di Stevie Wonder, mio idolo sin da quando ho cominciato a suonare le prime note alla tromba", ma che rinnova con questo nuovo progetto anche la scelta fatta quando era poco più che adolescente, ovvero, diventare musicista.

La tromba di Fabrizio Bosso, il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, la batteria di Nicola Angelucci, sono i protagonisti assoluti di un omaggio alla musica di uno degli artisti più iconici di tutti i tempi. Il Festival Santa Fiora in Musica anche quest’anno è giunto al termine e come sempre, grazie agli artisti che si sono alternati sui palchi, ha contribuito a rendere l’estate santafiorese ancora più ricca e originale, culturalmente e artisticamente.

Diversi generi musicali si sono alternati in un ricco calendario di concerti che da circa un mese anima il territorio. Concerti che si sono svolti negli spazi più suggestivi del borgo di Santa Fiora. Oltre all’auditorium della Peschiera che ha ospitato anche Nicola Piovani (sold out), piazza Garibaldi e l’auditorium sotto le stelle di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, si sono trasformati in originali palcoscenici naturali. Una delle tappe più importanti del Festival (l’opera Pagliacci) è andata in scena invece al convento della Selva.

Nicola Ciuffoletti