Sanitari aggrediti: "Situazione insostenibile"

"E’ l’ennesima aggressione verso gli operatori sanitari. Questa volta, dopo quella avvenuta solo alcuni giorni fa che ha portato alla morte della psichiatra pisana, adesso assistiamo a quella accorsa al personale sanitario del punto di primo soccorso follonichese, al quale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza". Iniziano così il coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana, Onorevole Fabrizio Rossi, il coordinatore provinciale Luca Minucci e il presidente del circolo FdI-Follonica, Agostino Ottaviani. "La sicurezza sul posto di lavoro deve essere tutelata sempre – aggiungono – Non è più possibile tollerare che medici, infermieri, Oss e operatori sanitari siano oggetto di aggressioni giornaliere sia verbali che fisiche, mentre stanno espletando il proprio lavoro. Urge più che mai che la Regione Toscana, le aziende sanitarie locali, e tutte le Istituzioni si attivino affinché sia assicurata la tutela e che i presidi di periferia non siano abbandonati a se stessi. Per tamponare la situazione del piccolo presidio follonichese serve con urgenza un intervento da parte dell’Asl affinché istituisca un servizio di vigilanza, così da fare sia da deterrente sia per proteggere il personale sanitario". Piena solidarietà da parte di "Rifondazione Comunista" e di "Follonica a Sinistra" alle operatrici sanitarie che hanno subito minacce sul luogo di lavoro. "Questa situazione non è più sostenibile, a Follonica e in ogni parte d’Italia – dicono – E’ doveroso e necessario un intervento che permetta di garantire la sicurezza di chi opera a tutela della salute, davanti a un evidente imbarbarimento della società. Come possiamo solo immaginare che i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario, cioè gli stessi angeli e eroi, che hanno lottato in prima linea, spesso a rischio della propria vita, nei momenti più terribili della pandemia Covid-19, si ritrovino adesso a dover affrontare, ora, oltre al delicato compito del proprio lavoro, anche minacce ed aggressioni? E’ ora di dire basta a questa vergogna".