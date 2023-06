Sanità, quale futuro "Servizi ancora assenti Nonostante le promesse"

"A oltre un anno dal "Consiglio Comunale Straordinario" sulla Sanità poco o nulla è migliorato per quanto attiene i servizi ospedalieri e territoriali nell’area delle Colline metallifere". Se ne parlerà domani alle 9.30 alla sala Auser a Massa Marittima, con i consiglieri regionali, le organizzazioni sindacali e i cittadini. L’incontro è organizzato dal Tavolo della Salute. Sarà un’occasione anche per i cittadini per farsi sentire, potranno esprimersi e fare proposte, portare esperienze, contributi e proposte. Sarà fatto il punto su una situazione analizzando lo stato dei servizi e rilanciare proposte perché si esca da quel tunnel dove media e situazioni reali lasciano intravedere una sorte di funerale della sanità pubblica mentre, a nostro avviso, ci sono modi e possibilità per poterla salvare e questo lo si può fare solo unendo le forze e pretendendo quello che è il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, che va garantito a tutti. "Come è possibile che nelle Colline metallifere, un’area vasta e poco antropizzata, popolata nelle periferie per lo più da anziani, con un solo ospedale di riferimento, si assista alle concertazione sui servizi sanitari comune per comune anziché avere una visione di insieme che rilanci l’offerta? – iniziano Luciano Fedeli e Paolo Marzocco –. Come è possibile che un ospedale, l’unico per un’area vasta e già economicamente disagiata, sia trascurato e in alcuni momenti abbandonato dall’inerzia politica e istituzionale che ha caratterizzato questi anni? Come è possibile assistere alle periodiche passerelle di vertici aziendali e di esponenti politici regionali che comune per comune promettendo un medico qua e un infermiere là come soluzione di problemi complessi che mettono a rischio la tenuta dei servizi? Ecco perché ci si deve opporre a questo disegno – chiudono – che rischia di mettere in difficoltà non solo la tenuta dei servizi ma anche il sistema socio – economico e demografico di una zona già provata da crisi del passato e del momento attuale e rilanciare dal basso con proposte concrete che si sovrappongano ad una passività collettiva che inevitabilmente agevola chi ha in mente non di privatizzare la sanità ma di provarci di un nostro sacro diritto".

La giornata di domani dunque si preannuncia interessante grazie anche alla presenza di molte personalità politiche.