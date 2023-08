Sanità pubblica in difficoltà Il sindaco: "Agiamo a tutela della salute dei cittadini"

"Al Pronto Soccorso i tempi medi di attesa sono inferiori in genere a un’ora per tutti i codici". Questo quanto risposto dall’Asl Toscana sud est, a seguito della mia recente esternazione sulla sanità grossetana. Una presa di posizione puntuale, peraltro condivisa, almeno in alcune sue parti, anche da Giacomo Termine segretario provinciale Dem". Con queste parole il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna torna ad affrontare il tema della sanità pubblica in Maremma.

"Insomma, la mia difesa della sanità pubblica grossetana sembra aver trovato condivisione – aggiunge –. Si tratta di un primo passo, condiviso, a difesa della sanità grossetana e soprattutto a difesa del personale ospedaliero sempre più pressato dalle turnazioni e dal carico di lavoro che rischia di condizionare la qualità dei servizi. Ma la Asl fa distinzione tra tempi di ’presa in carico’ e ’tempi di permanenza’ in Pronto Soccorso relativa all’applicazione dei percorsi diagnostici".

Poi aggiunge: "La mia azione è tesa a supportare il personale ospedaliero di Grosseto; a difenderlo, a sostenerlo e contestualmente a salvaguardare il livello di salute pubblica di quanti, come cittadini, accedono alle strutture del Misericordi". "L’ospedale di Grosseto - dice - andrebbe potenziato, perché deve far fronte ai picchi turistici estivi con conseguente aumento degli accessi. Invito pertanto da una parte i cittadini a rivolgersi al Pronto Soccorso quando necessario coscienti che il personale ospedaliero è lì per noi, e con la consapevolezza di doversi dotare della necessaria pazienza legata a tempi stabiliti sulla base del codice assegnato. Al tempo stesso ho anche il dovere di chiedere ai cittadini di non pretendere l’ottenimento di risultati in poche ore. Un invito anche al personale ospedaliero, chiedendo di essere quanto più possibile disponibile sia con i pazienti, sia con i familiari. Vivarelli Colonna fa poi "un plauso" allo stesso personale.

"Ho puntuali riscontri di efficienza e gentilezza". Poi chiude: "Ho il dovere di sollecitare la Direzione sanitaria e soprattutto la Regione, ad affrontare il problema della mancanza dei medici e degli infermieri, una carenza dovuta ad una perdita di attrattività per la sanità nel nostro territorio. Quanto poi alle difficoltà con le liste d’attesa per esami clinici e oncologici con cadenza più che mensile, basta telefonare al Cup per renderci conto di quanto sia reale questo problema che risente ovviamente, lo stesso, della fuga dei medici e dell’aumento delle richieste, senza un corrispettivo aumento delle risorse".